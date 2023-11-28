Lada Vesta вернули важную зимнюю опцию

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"АвтоВАЗ" вернул в семейство автомобилей Lada Vesta обогрев рулевого колеса — важную составляющую "зимнего пакета", обеспечивающую комфорт вождения в холодную погоду. Правда, такая опция доступна только в самых дорогих комплектациях.

Обогреваемый руль с кожаной оплеткой обода теперь присутствует в старших комплектациях — Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с кузовом седан, седан Cross, SW и SW Cross.

В "верхних" комплектациях "Весты" также доступны обогреваемое лобовое стекло, подсветка салона и мест входа—выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида и восемь динамиков для мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro, напомнили в "АвтоВАЗе".

Ранее представили концерна сообщили, что в декабре этого года возобновится выпуск всех моделей Lada Vesta и Niva с двигателями экологического стандарта Евро-5. Кроме того, будет восстановлено производство внедорожников Niva Travel и Niva Legend с ABS (антиблокировочной системой тормозов), пишет Смотрим.