Купить авиабилет детям до 14 лет в ряд стран будет можно лишь по загранпаспорту

С 20 января 2026 года вступают в силу поправки, согласно которым при покупке авиабилетов в ряд стран несовершеннолетним гражданам России до 14 лет потребуется заграничный паспорт. Об этом сообщили в Росавиации.

Соответствующие изменения вносятся в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Как отметили в Росавиации, согласно новым правилам, свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность россиянина при выезде за границу и въезде в Россию. Кроме того, загранпаспорт для детей до 14 лет понадобится для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

При этом в Росавиации уточнили, что дети, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться на родину по этому же документу.

Отмечается, что новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает ребенка родитель или кто-то другой, пишет Смотрим.