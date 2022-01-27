Куйбышевская ЖД стала победителем регионального конкурса «Серебряный лучник»

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Куйбышевская железная дорога впервые стала победителем регионального конкурса в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Маркетинговые коммуникации» с проектом #поехалиЛАСТОЧКОЙ.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 30 крупнейших предприятий Самарской области. Каждый проект оценивался 20 экспертами по таким критериям, как актуальность и сложность задачи, наличие стратегии, оригинальность решений, эффективность и комплексность. Наибольшее количество баллов в номинации «Маркетинговые коммуникации» было присуждено Куйбышевской железной дороге с правом представлять регион на национальной премии.

В рамках проекта #поехалиЛАСТОЧКОЙ менее чем за три месяца удалось не только проинформировать максимальное количество жителей Самарской области о запуске современного скоростного комфортного электропоезда «Ласточка» на пассажирской линии крупнейшей нестоличной агломерации Самара – Жигулевское Море, запустить новое направление Самара – Сызрань, но и провести яркие специальные коммуникационные мероприятия и PR-акции. «Ласточка» в Самарской области стала одним из любимых видов транспорта и чуть более чем за полгода по маршруту Самара – Жигулевское Море перевезла свыше полумиллиона пассажиров.