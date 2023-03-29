Куйбышевская ЖД подготовит к новой путеремонтной кампании более 60 единиц спецтехники

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На Куйбышевской магистрали ведется подготовка путевой техники к путеремонтной кампании 2023 года, к которой запланировано подготовить 61 единицу специализированного подвижного состава: выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные комплексы, стабилизаторы пути, рихтовщики балласта и другое.

Вся специализированная техника будет активно использоваться на участках ремонта пути в границах 7 областей и трех республик на территории Куйбышевской железной дороги. Большой объем работ проведут по технологии «закрытый перегон», когда ремонт участка пути ведется с максимальной концентрацией техники и человеческих ресурсов, а движение поездов осуществляется по соседнему пути в реверсивном режиме. Такие меры позволяют повышать качество выполняемых работ, экономить время и рациональнее использовать ресурсы.

Отметим, что в 2023 году на полигоне КбшЖД запланировано отремонтировать 295,4 км пути (в 2022 году – было обновлено 282,2 км).

Работы по модернизации и ремонту пути направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.