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Куйбышевская ЖД назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»

27 июля 2022 09:20
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Куйбышевская железная дорога назначает новый скоростной поезд Самара - Санкт-Петербург взамен отмененного поезда «Стриж»

Скоростной поезд №63/64 начнет курсировать между Самарой и Санкт-Петербургом с 5 августа 2022 года. Благодаря специальному расписанию время в пути составит 20 часов 50 минут.

Из Самары поезд будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в северную столицу в 21:10 тех же суток. В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по четным датам и прибывать в Самару в 21: 00 следующего дня. Время указано местное.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Восточный вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

В составе поезда –  купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

Запуск скоростного поезда позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма.

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