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Когда в Самаре проще всего заказать такси?

12 сентября 2023 12:43
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Когда в Самаре проще всего заказать такси?

Сервис городских поездок Drivee проанализировал данные заказов пользователей в Самаре и выяснил наиболее удачное время для вызова автомобиля.

В среднем за месяц каждый пользователь сервиса в Самаре проводит более 90 минут в поездках. Наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 11 утра, а если самарцам нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Поэтому сервис рекомендует заказывать автомобиль за 15-20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения. 

Вечером час пик начинается в 17:00, а наименее загруженное время наступает в 22:00, когда время ожидания автомобиля сокращается до минимума.

В выходные дни наименее загруженное время для заказа начинается с 10:00, а вот в 13:00 уже высокий спрос на поездки по городу. Вечером час пик зафиксирован в 21:00, снижается количество заказов спустя пару часов, к 23:00.

В Drivee пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Теги: Городской транспорт

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