Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году

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Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, какими стали итоги 2020 года для автовладельцев, а также какие планы они наметили на 2021 год. Согласно результатам исследования, в Самаре 40% респондентов собираются в наступившем году приобрести автомобиль, 14% планируют продать имеющееся транспортное средство. Также 18% опрошенных собираются в новом году купить новое дополнительное оснащение для автомобиля.

В рамках опроса Авито Авто 40% респондентов из Самары выразили намерение в 2021 году приобрести автомобиль. Такие планы – следствие отложенного спроса, свидетельствуют результаты исследования. 21% опрошенных Авито Авто самарцев планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку.

Наиболее распространенные причины отказа от покупки в 2020 году – рост цен на автомобили (6% респондентов) и нежелание брать кредит (7%). А вот дефицит автомобилей у дилеров, о котором говорили многие в течение года не оказал на планы россиян влияния: менее 1% отложили покупку из-за отсутствия нужной модели в салоне.

При этом, согласно результатам опроса Авито Авто, 2% жителей Самары в этом году купили автомобиль, хотя этого не планировали. По России в целом такую незапланированную покупку совершили 5% респондентов. При этом женщины оказались более склонны к таким спонтанным крупным покупкам, чем мужчины: вопреки своим планам машину купили 7% опрошенных женщин и только 4% мужчин.

36% среди тех жителей Самары, кто покупал автомобиль в 2020 году, несмотря на рост цен, потратили на покупку столько, сколько и планировали изначально. Больше запланированного потратили 64% респондентов.

В 2021 год многие автолюбители смотрят с надеждой. Приобрести автомобиль собираются 40% опрошенных в Самаре. Из них 44% нацелены на приобретение новой иномарки, еще 19% – подержанной. Новый отечественный автомобиль хотят купить только 9% автолюбителей, подержанный – 7%. Еще 29% респондентов из числа желающих приобрести автомобиль в 2021 году пока не определились, какой именно автомобиль они хотят купить.

Чаще всего самарцы рассчитывают потратить на покупку автомобиля в 2021 году от 1 000 000 до 3 000 000 рублей – такой вариант ответа выбрали 25% опрошенных. Тех, кто готов потратить на автомобиль в 2021 году более 3 000 000 рублей – 3%. А 26% респондентов намерены купить бюджетное средство передвижения, стоимостью не выше 600 000 рублей.

Еще 18% опрошенных в Самаре планируют купить новое дополнительное оснащение для автомобиля, усовершенствовать автомобиль (например, установить новые диски, багажник на крыше и т.д.). 14% респондентов намерены в 2021 году продать свой старый автомобиль, 13% – отремонтировать его. Полностью отказаться от личного автомобиля самарцы не планируют.

Фото pixabay.com