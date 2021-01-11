Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Идея проводить фестиваль появилась после проведенного в  филармонии капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура».
В Тольяттинской филармонии пройдет первый Крещенский фестиваль
Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ.
В Самаре усилят контроль за УК в части уборки снега
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтировали две трассы
Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела.
В рамках господдержки Самарским предпринимателям создали около 100 бесплатных сайтов
Выставка знакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии.
В Самарском музее им. П.В. Алабина откроется выставка«Высочайше повелено: образовать губернию»
Собеседник Лайфа полагает, что ситуация прояснится в следующие десять дней.
"Эта история идёт на спад". Вирусолог спрогнозировал будущее ковида в России
Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях.
Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
Президент России отметил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества.
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году

11 января 2021 11:54
194
Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году

Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, какими стали итоги 2020 года для автовладельцев, а также какие планы они наметили на 2021 год. Согласно результатам исследования, в Самаре 40% респондентов собираются в наступившем году приобрести автомобиль, 14% планируют продать имеющееся транспортное средство. Также 18% опрошенных собираются в новом году купить новое дополнительное оснащение для автомобиля.

В рамках опроса Авито Авто 40% респондентов из Самары выразили намерение в 2021 году приобрести автомобиль. Такие планы – следствие отложенного спроса, свидетельствуют результаты исследования. 21% опрошенных Авито Авто самарцев планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку.

Наиболее распространенные причины отказа от покупки в 2020 году – рост цен на автомобили (6% респондентов) и нежелание брать кредит (7%). А вот дефицит автомобилей у дилеров, о котором говорили многие в течение года не оказал на планы россиян влияния:  менее 1% отложили покупку из-за отсутствия нужной модели в салоне.

При этом, согласно результатам опроса Авито Авто, 2% жителей Самары в этом году купили автомобиль, хотя этого не планировали. По России в целом такую незапланированную покупку совершили 5% респондентов. При этом женщины оказались более склонны к таким спонтанным крупным покупкам, чем мужчины: вопреки своим планам машину купили 7% опрошенных женщин и только 4% мужчин.

36% среди тех жителей Самары, кто покупал автомобиль в 2020 году, несмотря на рост цен, потратили на покупку столько, сколько и планировали изначально. Больше запланированного потратили 64% респондентов.

В 2021 год многие автолюбители смотрят с надеждой. Приобрести автомобиль собираются 40% опрошенных в Самаре. Из них 44% нацелены на приобретение новой иномарки, еще 19% – подержанной. Новый отечественный автомобиль хотят купить только 9% автолюбителей, подержанный – 7%. Еще 29% респондентов из числа желающих приобрести автомобиль в 2021 году пока не определились, какой именно автомобиль они хотят купить.

Чаще всего самарцы рассчитывают потратить на покупку автомобиля в 2021 году от 1 000 000 до 3 000 000 рублей – такой вариант ответа выбрали 25% опрошенных. Тех, кто готов потратить на автомобиль в 2021 году более 3 000 000 рублей – 3%. А 26% респондентов намерены купить бюджетное средство передвижения, стоимостью не выше 600 000 рублей.

Еще 18% опрошенных в Самаре планируют купить новое дополнительное оснащение для автомобиля, усовершенствовать автомобиль (например, установить новые диски, багажник на крыше и т.д.). 14% респондентов намерены в 2021 году продать свой старый автомобиль, 13% – отремонтировать его. Полностью отказаться от личного автомобиля самарцы не планируют.

Фото pixabay.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
11 января 2021  14:02
18% региональных работодателей ожидают сокращения штата в 2021 году
18% региональных работодателей ожидают сокращения штата в 2021 году
Что касается заработных плат, то роста окладов сотрудников в 2021 году ожидают в 42% компаний. Экономика региона
106
11 января 2021  13:36
В Самарской области установили надбавку к тарифам на газ
В Самарской области установили надбавку к тарифам на газ
Специальная надбавка будет действовать с 1 января до 31 декабря 2021 года. Экономика региона
149
11 января 2021  13:23
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
270
Весь список
Финансы и Банки
4 января 2021  16:52
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.
Цена биткоина рухнула после рекордного роста
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов. Финансы и Банки
2084
30 декабря 2020  20:59
Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка стали программы кредитования с господдержкой, подчеркнули в Росреестре.
Число ипотечных сделок в России за 11 месяцев 2020 года выросло на 15%
Эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка стали программы кредитования с господдержкой, подчеркнули в Росреестре. Финансы и Банки
3418
30 декабря 2020  16:54
Инструкция для тех, кто решит воспользоваться сервисами Сбера в Новогодние праздники.
Как получать услуги Сбербанка, не выходя из дома
Инструкция для тех, кто решит воспользоваться сервисами Сбера в Новогодние праздники. Финансы и Банки
3119
Весь список
Строительство
11 января 2021  10:39
Продления улицы Авроры в Самаре придется ждать еще более 10 лет
Продления улицы Авроры в Самаре придется ждать еще более 10 лет
Реконструкцию этой дороги в Самаре обсуждают уже несколько лет. Строительство
233
6 января 2021  13:00
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
Дорожные работы осуществлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство
3001
6 января 2021  12:52
За 11 месяцев 2020 года региональные строители не смогли выполнить и половины плана по вводу жилья
За 11 месяцев 2020 года региональные строители не смогли выполнить и половины плана по вводу жилья
В ноябре в Самарской области ввели 132,2 тыс.кв.м жилья, с учетом домов на участках для ведения садоводства. Строительство
1638
Весь список
Материалы и технологии
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
55
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
51
28 декабря 2020  20:12
Виды и особенности магнитов
Дома или на работе, а может быт, находясь в собственном авто, в общественном транспорте, человека окружает множество типов магнитов, которые обеспечивают работу...Материалы и технологии
3073
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
4520
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
6632
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
8010
Весь список
Бизнес
5 января 2021  15:09
Выбор оптовой B2B системы: что предусмотреть в кризис
B2B-система — это способ быстро выйти в онлайн и продавать свои товары с помощью цифровых инструментов. Что необходимо предусмотреть при создании b2b системы. ...Бизнес
1394
31 декабря 2020  06:51
Выбираем мебель для переговорной комнаты
Каждый деловой челочек понимает всю важность обустройства кабинета. Бизнес
2542
31 декабря 2020  06:50
Обслуживание онлайн-касс
Получить услуги по обслуживанию кассовой техники вы можете, обратившись в hashdesk https://hashdesk.ru/ . Здесь вы можете приобрести новые и модернизируемые кассовые...Бизнес
2503
Весь список
Новости компаний
11 января 2021  10:44
Директором Самарского РДУ назначен Владимир Пастушков
Директором Самарского РДУ назначен Владимир Пастушков
Ранее он работал заместителем начальника Службы краткосрочного и оперативного планирования режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.   Новости компаний
219
10 января 2021  12:05
В РФ откажутся от производства пятидверной Нивы"
В РФ откажутся от производства пятидверной "Нивы"
АвтоВАЗ считает модель невыгодной Новости компаний
896
8 января 2021  23:43
Транспортное средство сможет развивать скорость до 100 км/ч.
Предприятие «Роскосмоса» создаст трамвай для доставки сотрудников на космодром Восточный
Транспортное средство сможет развивать скорость до 100 км/ч. Новости компаний
1194
8 января 2021  19:13
Он занимает всю переднюю панель и оснащен системой искусственного интеллекта.
Mercedes показала огромный 56-дюймовый дисплей для автомобилей. Все кнопки теперь виртуальные!
Он занимает всю переднюю панель и оснащен системой искусственного интеллекта. Новости компаний
1185
Весь список
IT и Коммуникации
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
2700
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
4137
2 декабря 2020  10:23
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей.
Особенности Айфона Х и способы его защиты
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей. IT и Коммуникации
5340
Весь список
Транспорт
11 января 2021  13:46
На месте рынка на Барбошиной поляне в Самаре хотят построить транспортно-пересадочный узел
На месте рынка на Барбошиной поляне в Самаре хотят построить транспортно-пересадочный узел
Такое предложение озвучили представители «РосдорНИИ». Транспорт
126
11 января 2021  12:51
В Самаре установили валидаторы в трамваях маршрутов №20 и 22.
В Самаре установили валидаторы в трамваях маршрутов №20 и 22
Об этом сообщает городское "Трамвайно-троллейбусное управление". Транспорт
125
11 января 2021  12:13
На железнодорожном вокзале Самары появились автоматические камеры хранения
На железнодорожном вокзале Самары появились автоматические камеры хранения
Пассажиры смогут воспользоваться ими самостоятельно, не прибегая при этом к помощи сотрудников вокзала. Транспорт
169
11 января 2021  11:54
Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году
Какими стали итоги 2020 года для автовладельцев из Самары и что они планируют сделать в 2021 году
40% респондентов из Самары выразили намерение в 2021 году приобрести автомобиль. Транспорт
194
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
4915
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
5388
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
5129
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
5466
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
5256
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
10660
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
5682
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
6587
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
5245
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
5395
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
5100
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
5325
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
906
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
3203
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
4688
Весь список
В мире Авто
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
2388
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
4106
15 декабря 2020  18:16
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей.
Как найти компанию по ремонту авто в России – онлайн поиск на Servicesauto.ru
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей. В мире Авто
5260
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
11071
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
12361
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
18376
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
20694
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
20717
Весь список
Иновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Иновационные технологии
8368
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Иновационные технологии
6010
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Иновационные технологии
5381
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
21970
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
23477
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
23238
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
23521
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
24181
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
225
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
11 января 2021  12:20 
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
За сутки умерли шестеро пациентов. Здравоохранение
434
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у Самара Арены
11 января 2021  11:09 
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у "Самара Арены"
Жителей и гостей города ждут различные развлечения возле спортобъекта. Социум
320
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
11 января 2021  10:58 
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
Однако при этом в школах вступили в силу новые санитарные правила. Образование
307
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 января 2021  12:39 
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 10 января выявлены 280 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1620
Весь список
Акценты
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
269
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
11 января 2021  09:38 
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. В стране
371
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
4010
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
18317
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
19235
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
18986
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
11591
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
11344
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
12533
Весь список