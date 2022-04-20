К садово-дачным массивам автобусы поедут со 2 мая 

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Этим занимаются профильный городской департамент, автотранспортное предприятие и Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта».



На всех запланированных маршрутах будут задействовано до 52 единиц транспорта – автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки будут организованы по 29 маршрутам.



Пункты отправления дачных автобусов следующие: ул. Георгия Димитрова, завод «Металлург», пос. Управленческий, Дом Печати, площадь им. Кирова, Хлебная пл., автостанция «Аврора», Пригородный автовокзал, пр. Ленина.



Дни перевозок в период с мая по сентябрь – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, нерабочим праздничным дням, а в октябре –в выходные. По вторникам и четвергам будут организованы рейсы по одному маршруту – № 170.



Подробная информация о расписании движения автобусов в направлении садово-дачных массивов по ссылке.

Фото: администрация Самары