К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт

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В честь 110-летия самарского трамвая по заказу администрации города единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» выпустил лимитированную коллекцию карт для оплаты поездок: единую, студенческую и карту школьника.



Такие «проездные» можно приобрести в офисе оператора по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а. А с 19 февраля продажи стартуют и в офисе по адресу: г. Самара, ул. Крупской, 1.



В будние дни офисы функционируют с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Работает «горячая линия» единого оператора: 8 (929) 707-61-38 (в рабочее время).



Напомним, юбилей самарского трамвая будет отмечаться 25 февраля.