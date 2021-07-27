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В Самарской области 27 июля 2021 года изменился график движения электричек Самара-Похвистнево. Это связано с проведением ремонтных работ на перегонах Алексеевская - Смышляевка и Толкай - Подбельская. Сообщает Самарская ППК.

Во вторник, 27 июля, по новому расписанию будут ходить следующие пригородные поезда:



- № 6521 Кинель (отпр. 05:42) - Самара (приб. 06:39). Время отправления перенесли на 5:37;

- № 6504 Самара (отпр. 05:18) - Похвистнево (приб. 07:58) стартует в 5:46 и достигнет конечной остановки в 8:28;

- № 6527 Похвистнево (отпр. 06:00) - Самара (приб. 08:45) поедет только до Кинеля и прибудет туда в 7:47;

- № 6510 Самара (отпр. 09:00) - Похвистнево (приб. 11:39) установят сообщением Кинель (отпр. 09:55) - Похвистнево (приб. 11:39), пишет ГТРК Самара.