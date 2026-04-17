Из-за подъема уровня воды в Волге остановили переправу Самара – Рождествено

В Самаре отменили грузопассажирскую переправу до Рождествено, которая начала работать с 11 апреля. Это временная мера, связанная с резким подъемом уровня воды в Волге и подтопления выездных аппарелей дебаркадеров, объяснили в минтрансе Самарской области. Ранее Жигулевская ГЭС начала масштабные сбросы воды, из-за этого набережная в Самаре начала уходить под воду.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, как только позволят соответствующие условия», – сказал министр транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов.

Уточнять информацию о работе паромной переправы можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8 (846) 222-93-37 и 8 (917) 011-42-21, пишет Самара-КП.