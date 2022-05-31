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Из-за музыкального фестиваля в Самаре 1 июня транспорт будет дольше ходить

31 мая 2022 09:53
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Из-за музыкального фестиваля в Самаре 1 июня транспорт будет дольше ходить

Вечером 1 июня в Самаре на сцене, что на склоне площади Славы, пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Чтобы публике после концерта было проще добраться до дома, планируется усилить работу общественного транспорта.

Культурная программа начинается в 21 час и продлится до 23:00. Сразу после окончания фестиваля подадут дополнительные машины. Автобусы маршрутов № 1, 67, 41 и 34 будут ждать на ул. Молодогвардейской возле площади Славы. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, в день защиты детей состоится музыкальное-драматическое действо по великому роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина и опере Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин". Грандиозное мероприятие пройдет с участием знаменитых талантливых актеров. Фрагменты из романа в стихах великого русского писателя прочтут Константин Хабенский и Ольга Литвинова. За пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и хора Самарского академического театра оперы и балета будет трудиться маэстро Юрий Башмет, пишет ГТРК Самара.

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