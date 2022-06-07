Из Самары в Турцию 6 июня возобновили авиарейсы

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Авиакомпания Red Wings возобновила запуск прямых рейсов в Стамбул из Самары, Владикавказа, Уфы и Челябинска. Полеты начинаются уже с понедельника, 6 июня. Из аэропорта Курумоч самолет отправляется в 19 часов. В Турцию он должен прилететь в 22.45. Пока такой рейс будут осуществляться один раз в неделю.

А на следующий день, 7 июня, самолет отправится в Анталию. В 14.20 по самарскому времени.

Пока самолет Самара - Анталия будет летать по вторникам, но к концу месяца рейсов станет больше. А с июля на турецкий курорт из Самары станут курсировать лайнеры компании Azur Air.

В ближайшее время планируют запустить прямые рейсы из Самары в Египет. Такой вариант сейчас прорабатывает туроператор Tez Tour, пишет ГТРК Самара.