Из Самары в Санкт-Петербург начнут курсировать двухэтажные поезда

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Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) будет развивать систему движения двухэтажных поездов. Это коснется и Самарской области. О новой идее рассказал начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

— В планах руководства Куйбышевской железной дороги запустить двухэтажные поезда от Самары до Санкт-Петербурга. Этот маршрут будет проходить через 9 регионов России. Мы назвали его «маршрут девяти столиц», — сообщил Вячеслав Дмитриев.

Руководство КбшЖд ожидает, что эти изменения произойдут в 2022 и 2023 годах.

Кроме того, Вячеслав Дмитриев сообщил, что в Самаре собираются и дальше развивать межрегиональное сообщение. Например, в 2022 году КбшЖД планирует запустить скорый дневной экспресс «Ласточка-Пемиум». Он будет курсировать по направлению Самара — Пенза — Саранск — Москва, пишет 63.ru.