Из Самары в Казань планируют пустить скоростной поезд

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Между тремя регионами хотят наладить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

— В 2022 году в Москве прошел форум. В топ-100 вошел проект по запуску скоростного поезда по маршруту Казань — Буинск — Ульяновск — Димитровград — Тольятти — Самара. Уже есть договоренности с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым о подготовке технико-экономического обоснования проекта, — процитировали Алексея Русских «Татар-Информ».

Более того, чиновник не исключает, что маршрут будет дополняться новыми остановками. По его словам, в него планируют включить Уфу и особую экономическую зону «Алабуга».

— Думаю, этот маршрут будет не только пассажирским, но и грузовым. Он может серьезно улучшить экономику наших промышленных регионов, — добавил Алексей Русских.

Кроме железнодорожного транспорта, Самарскую область и Казань планируют связать еще и водным сообщением. Уже несколько лет власти рассматривают возможность запуска судов на подводных крыльях «Метеор». Однако пока, по словам чиновников, стороны разрабатывают финансовую модель реализации проекта, пишет 63.ру.