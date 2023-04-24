Из Самары в Казань планируют пустить скоростной поезд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для этого утвердили госпрограмму по модернизации коммунального комплекса региона на 2023-2027 годы.
В Самарской области в этом году планируют капитально отремонтировать 159 км инженерных сетей
В некоторых регионах России подобная инициатива уже нашла поддержку у федеральных органов власти.
В Самаре росгвардейцы и представители ЧОО обсудили планы совместной работы в период майских праздников
Среди антиковидных мер в компаниях Самары сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.
Только 3 из 10 компаний в Самаре продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом
У самозанятых может появиться свой омбудсмен
У самозанятых может появиться свой омбудсмен
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
Самару посетит ретросостав "Паровоз Победы"
Самару посетит ретросостав "Паровоз Победы"
За три дня сотрудники полиции выявили 21 водителя без прав на дорогах губернии
За три дня сотрудники полиции выявили 21 водителя без прав на дорогах губернии
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.13
EUR 89.35
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Из Самары в Казань планируют пустить скоростной поезд

24 апреля 2023 11:57
136
Из Самары в Казань планируют пустить скоростной поезд

Между тремя регионами хотят наладить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

— В 2022 году в Москве прошел форум. В топ-100 вошел проект по запуску скоростного поезда по маршруту Казань — Буинск — Ульяновск — Димитровград — Тольятти — Самара. Уже есть договоренности с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым о подготовке технико-экономического обоснования проекта, — процитировали Алексея Русских «Татар-Информ».

Более того, чиновник не исключает, что маршрут будет дополняться новыми остановками. По его словам, в него планируют включить Уфу и особую экономическую зону «Алабуга».

— Думаю, этот маршрут будет не только пассажирским, но и грузовым. Он может серьезно улучшить экономику наших промышленных регионов, — добавил Алексей Русских.

Кроме железнодорожного транспорта, Самарскую область и Казань планируют связать еще и водным сообщением. Уже несколько лет власти рассматривают возможность запуска судов на подводных крыльях «Метеор». Однако пока, по словам чиновников, стороны разрабатывают финансовую модель реализации проекта, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
141
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
130
Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления.
21 апреля 2023  22:42
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона
962
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
849
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
748
Весь список