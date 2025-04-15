Из Самары в Абхазию на самолете

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К сожалению из Самары добраться в Абхазию можно будет пока только через Москву.

3 мая состоится первый за последние 32 года регулярный авиарейс в Абхазию.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» совершит первый рейс в РА по маршруту Москва (Внуково) – Сухум.

Цена кусачая - 14471₽ по тарифу «Лайт» (входит 1 место багажа до 10 кг и 1 место ручной клади до 5 кг). Детям от 2 до 12 лет скидка 50% на билет.

На сайте авиакомпании говорится, что на этом направлении будут задействован 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200.

Рейсы будут по субботам:

в 14:30 вылет в Сухум из Москвы, в 18:20 прибытие в аэропорт Абхазии. Обратно вылет в 19:20, прилёт во Внуково в 23:10.