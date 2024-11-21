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Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров

21 ноября 2024 13:49
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Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров

Авиаперевозки между двумя городами Приволжского округа могут быть организованы в будущем году.

Возможность их организации на XVIII Международном форуме «Транспорт России» обсудили первый замминистра транспорта и автодорог Самарской области Сергей Карпов и министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

Попытки организовать прямое авиасообщение между Самарой и Кировым предпринимаются не впервые. Год назад такие планы уже анонсировал кировский министр. Алексей Петряков тогда заявил, что с апреля 2024 года перевозки планируется осуществлять в рамках программы федерального субсидирования авиарейсов, чтобы билеты были дешевле.

Добиться результата на этот раз, возможно, поможет опыт прошлой совместной работы Сергея Карпова и Алексея Петрякова. Когда г-н Карпов возглавлял министерство транспорта Крыма, г-н Петряков трудился в ГКУ «Служба автодорог» Крыма и в «Крымавтодор», пишет Обоз.инфо. 

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