Из Курумоча увеличат число рейсов из Самары в Екатеринбург

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В расписании международного аэропорта Курумоч появились дополнительные рейсы в Екатеринбург.

Авиакомпания UTair начала выполнять рейсы по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Курумоч — в 18:05, прибытие в Екатеринбург — в 21:15 местного времени. Цена билетов начинается от 4794 рублей.

С 14 января запланированы рейсы также и по четвергам. Время вылета из Самары — 12:00, время прибытия в Кольцово — в 15:10.

— Рейсы обслуживают самолеты ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Продолжительность полета составит 2 часа 10 минут. С добавлением этих рейсов в расписание в Екатеринбург можно путешествовать в любой день недели, кроме воскресенья, — пояснили представители аэропорта Курумоч.

В начале декабря 2020 года из Самары в Москву запустили ежедневные рейсы в Москву, пишет 63.ру.