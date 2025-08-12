Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»

73

Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ», которая обслуживает около 80 маршрутов общественного транспорта по городу и к садово-дачным массивам. В рамках визита директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин доложил о планах обновления ремонтных цехов, автомойки и КПП, установке мобильных павильонов с помещениями для приема пищи и отдыха водителей.



«Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу. С момента введения новых стандартов работы для перевозчиков прошло немногим больше полугода. Парк предприятия обновлен на 70%, оборудованы новые мойки для подвижного состава, на все машины установлены системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, модернизирована диспетчерская, введены меры соцподдержки для сотрудников. К началу следующего года планируют закупить еще более 140 новых автобусов. Обязательно нужно продолжать обновление производственных цехов, улучшать бытовые условия сотрудников», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Глава Самары оценил состояние подвижного состава, ознакомился с ремонтными зонами, работой диспетчерской службы и проверил качество санитарного обслуживания автобусов. Пассажиропоток предприятия с начала этого года составил более 42 млн человек, стабильность перевозок обеспечивают порядка 1300 сотрудников.



Особое внимание при посещении производственно-технической базы транспортной компании «Самара Авто Газ» глава города Иван Носков обратил на решение кадрового вопроса. Перевозчик один из первых в регионе подписал соглашение с Самарским Союзом Молодежи. Более 100 студентов старших курсов технических вузов и те, кто готовит специалистов в транспортной сфере, прошли практику на предприятии, из них 7 человек трудоустроились.



«Обязательно обращаю внимание всех руководителей предприятий на необходимость расширения соцподдержки сотрудников, привлечения молодых кадров. Важно, чтобы реально развивался институт наставничества, внедрялись принципы бережливого производства», - отметил глава города Самара Иван Носков по итогу награждения передовых сотрудников ООО «Самара Авто Газ».



Глава Самары вручил Почетные грамоты III степени, нагрудные знаки «За заслуги перед городом III степени» и Благодарственные письма слесарю-механику Равилу Кармышеву, кондуктору Раисе Ежелевой и водителю автобуса Валерию Беликову.

Фото: администрация Самары