Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
12 августа 2025 16:20
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».

Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ», которая обслуживает около 80 маршрутов общественного транспорта по городу и к садово-дачным массивам. В рамках визита директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин доложил о планах обновления ремонтных цехов, автомойки и КПП, установке мобильных павильонов с помещениями для приема пищи и отдыха водителей. 

«Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу. С момента введения новых стандартов работы для перевозчиков прошло немногим больше полугода. Парк предприятия обновлен на 70%, оборудованы новые мойки для подвижного состава, на все машины установлены системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, модернизирована диспетчерская, введены меры соцподдержки для сотрудников. К началу следующего года планируют закупить еще более 140 новых автобусов. Обязательно нужно продолжать обновление производственных цехов, улучшать бытовые условия сотрудников», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Глава Самары оценил состояние подвижного состава, ознакомился с ремонтными зонами, работой диспетчерской службы и проверил качество санитарного обслуживания автобусов. Пассажиропоток предприятия с начала этого года составил более 42 млн человек, стабильность перевозок обеспечивают порядка 1300 сотрудников.

Особое внимание при посещении производственно-технической базы транспортной компании «Самара Авто Газ» глава города Иван Носков обратил на решение кадрового вопроса. Перевозчик один из первых в регионе подписал соглашение с Самарским Союзом Молодежи. Более 100 студентов старших курсов технических вузов и те, кто готовит специалистов в транспортной сфере, прошли практику на предприятии, из них 7 человек трудоустроились. 

«Обязательно обращаю внимание всех руководителей предприятий на необходимость расширения соцподдержки сотрудников, привлечения молодых кадров. Важно, чтобы реально развивался институт наставничества, внедрялись принципы бережливого производства», - отметил глава города Самара Иван Носков по итогу награждения передовых сотрудников ООО «Самара Авто Газ».  

Глава Самары вручил Почетные грамоты III степени, нагрудные знаки «За заслуги перед городом III степени» и Благодарственные письма слесарю-механику Равилу Кармышеву, кондуктору Раисе Ежелевой и водителю автобуса Валерию Беликову.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

