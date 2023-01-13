Игуаны, шиншиллы, хорьки стали самыми необычными животными-путешественниками в поездах КбшЖД

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В 2022 году в пассажирских поездах с вокзалов и станций Куйбышевской железной дороги было отправлено более 4 тыс. домашних питомцев без сопровождения хозяев. Чаще путешествовали кошки и собаки, из необычных животных – игуаны, шиншиллы и хорьки.

Также в числе путешествующих представителей животного мира оказались кролики, морские свинки, хомяки и попугай. За их состоянием в поездке наблюдали проводники пассажирских вагонов. Питомцев перевозили в багажном купе в соответствии с установленными правилами. Вместе с ними можно было также отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т.д.).

Напомним, что оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку без сопровождения можно скачать на официальном сайте ОАО «РЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

С более подробной информацией о правилах перевозки, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения».