ICAO заявила о проблемах с авиабезопасностью в России

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о проблемах с обеспечением безопасности полетов в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закрытый бюллетень организации от 15 июня.

Уточняется, что российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности. Воздушное судно может быть законно зарегистрировано только в одном государстве. В случае, если власти РФ не решат проблему к 14 сентября, то в России, наравне с Эритреей и Бутаном, будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности.