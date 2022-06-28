Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта

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Госавтоинспекция Самарской области информирует о том, что с 27.06.2022 по 03.07.2022 будет полностью прекращено движение транспортных средств на участке трассы М-5 от поворота на мкр. Яблоневый Овраг до развязки в мкр. Г-1 в связи с производством ФКУ «Поволжуправтодор» работ по укладке инженерных коммуникаций.

Движение автотранспорта будет осуществляться по проезду Отважный, улицам Никитинская и Ново-Самарская.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной̆ обстановки. Желаем безопасного пути!