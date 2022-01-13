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Госавтоинспекция Самарской области информирует

13 января 2022 10:33
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Госавтоинспекция Самарской области информирует

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №494-ФЗ «О внесении изменений в ст.15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст.15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подробнее об изменениях рассказал инспектор по ОП отделения технического надзора отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Роман Антонов:

«Новые поправки определяют категории транспортных средств, для которых проведение технического осмотра является не обязательным.

Так, владельцам автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях, больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту для того, чтобы оформить полис ОСАГО и участвовать в дорожном движении. Согласно изменениям, такие транспортные средства более не подлежат его обязательному прохождению. А вот на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, данное требование распространяться не будет – им по-прежнему придётся проходить техосмотры.

Обязательным технический осмотр остался и для транспортных средств старше четырёх лет при изменении собственника и постановке их на государственный регистрационный учет. Кроме того, процедура осталась обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. В случае отсутствия технического осмотра, в совершении регистрационных действий с автомобилем гражданину будет отказано».

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