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Городские власти не будут решать вопрос о введении платных парковок в Самаре в 2021 году. Об этом во вторник, 19 января, на совещании по развитию строительной отрасли региона сообщила мэр Елена Лапушкина.

Ранее городские власти сообщали, что платные парковки на улицах города должны появиться в конце 2021 года. Но губернатор Дмитрий Азаров решил этот процесс затормозить. По его словам, это преждевременно.

— Принятие такого решения возможно только тогда, когда ситуация тщательно проанализирована и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством новых парковок, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, и самое главное — приняты действенные меры по развитию общественных перевозок. Вы объявили громко о планах по введению платных парковок, получается, это всё сделано? — спросил Елену Лапушкину губернатор.

Вот что ответила мэр:

— Пока вопрос о введении платных парковок прорабатывается как перспективный и точно не будет решаться в этом году.

Платные парковки хотели сделать на 48 улицах и одной площади в Самаре. Причем затронут не только центр города, но и такие популярные дороги, как Гагарина, Победы, Мориса Тореза, Мичурина, пишет 63.ру.