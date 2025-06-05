Гендиректор «Аэрофлота» объяснил ежегодный рост цен на авиабилеты

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Генеральный директор «Аэрофлота» рассказал о регулярном увеличении стоимости билетов на самолет. Об этом пишет RT.

Глава авиакомпании подчеркнул, что поднятие цен на перелеты — вынужденная мера. И компания корректирует эту сумму с учетом инфляции.

«В этом году тарифы будут меняться в пределах инфляции. Летом можем подняться чуть выше — это период высокого спроса, и естественно, что тарифы чуть увеличиваются. И для нас это тот короткий период для всех авиакомпаний, когда мы можем что-то заработать и компенсировать убыточные периоды», — заявил Александровский, передает kommersant.ru.