Евросоюз с 2035 года будет регистрировать только электромобили.

94

Исключений и лазеек для других приводов не должно быть. Об этом пишет немецкая газета "Хандельсблат".

По ее информации в ближайшем будущем Европарламент и Совет ЕС однозначно одобрят эти нормы.

Издание отмечает, что эти планы несут определённые риски, в первую очередь для стран Восточной Европы. Там будут потеряны рабочие места, если двигатели внутреннего сгорания для легковых автомобилей больше не будут производиться в Европе.

По предварительным оценкам, во всём ЕС работы лишатся до полумиллиона человек, передает Радио Маяк.