Елена Лапушкина встретилась с жителями Куйбышевского района по вопросу работы общественного транспорта

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8 декабря Елена Лапушкина провела встречу с активом жителей, проживающих в поселках Рубежный, Волгарь, 116 км и на других территориях Куйбышевского района. На повестке дня - работа общественного транспорта. Во встрече приняли участие руководитель Департамента транспорта Администрации Самары Сергей Маркин, Глава Куйбышевского района Алексей Коробков, представитель компании-перевозчика, профильные специалисты.

Накануне Дмитрий Азаров в ходе прямой линии поручил Елене Лапушкиной в ближайшие дни провести встречи с жителями в Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районе города. От горожан, проживающих на данных территориях, в рамках подготовки к эфиру поступало большое количество жалоб на работу общественного транспорта.

«У нас огромные проблемы с транспортом, 63 и 36 маршруты постоянно сходят с линии. Замены автобусам не дают, нам нормально нет возможности ни выехать с поселка, ни домой вернуться», – писали жители Куйбышевского района.

«Если такое количество людей беспокоит работа общественного транспорта, проведите личные встречи с приглашением перевозчиков, сотрудников департамента транспорта. Давайте мы информацию из первых рук получим и будем справляться с этой задачей», – поручил губернатор.

«Действительно проблема в транспортной отрасли существует, и жалобы жителей обоснованы. Но я хочу сказать, что мы точно не бездействуем, и сегодня к жителям пришли уже с первыми готовыми решениями», - отметила Елена Лапушкина.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, в настоящее время по территории Куйбышевского района проходит 12 муниципальных маршрутов общественного транспорта: восемь автобусных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам (№№ 5д, 17, 26, 32, 36, 63, 66, 76), два коммерческих маршрута (№№ 48д и 80), один троллейбусный маршрут (№6). Общественный транспорт связывает Куйбышевский район с Самарским, Ленинским, Железнодорожным, Октябрьским районами города.

«Мы регулярно мониторим выход на рейс подвижного состава. Если автобус не вышел на маршрут, это влечет принятие соответствующих мер в отношении перевозчика - штрафных санкций», – доложил Сергей Маркин.

Среди объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов, это высокий износ общественного транспорта. Однако, благодаря поддержке регионального Правительства за последние годы муниципалитетам Самарской области передано порядка 340 единиц транспорта. В 2023 году для городского округа Самара закуплены 50 новых автобусов большого класса. Это современные комфортабельные автобусы, в том числе адаптированные для перевозки маломобильных категорий граждан, а также оснащенные системой кондиционирования салона. Десять автобусов направлены на маршруты №26 «Автостанция «Аврора» – Сухая Самарка» и №66 «Центральный автовокзал – ул. Грозненская», обслуживающие Куйбышевский район.

Вторая негативная тенденция - нехватка водителей и кондукторов. По информации городского Департамента транспорта, дефицит основного персонала на предприятиях достигает 30-40%, и с такими трудностями сейчас сталкиваются многие регионы России. Отметим, что перевозчиком принимаются дополнительные меры, чтобы решить данный вопрос. Так, привлекаются кадры из соседних регионов, а с 1 января 2024 года предусмотрена индексация заработной платы.

В ходе встречи жители рассказали, что не все водители и кондукторы обилечивают пассажиров. «Из-за этого может сложиться впечатление, что наши маршруты не так популярны, как это есть на самом деле», – отмечают участники встречи.

Заместитель директора транспортной компании «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин пояснил, что с персоналом регулярно ведется разъяснительная работа, в том числе применяются штрафные санкции. «Конечно, если вам не пробивают билеты, мы не видим пассажиропоток, поэтому можем сделать неправильные выводы о востребованности маршрута. Для того, чтобы это искоренить, просим Вас оставлять заявки по телефону «горячей линии» 8 (846) 207-70-11, указав номера маршрута, время поездки и остановку», – добавил Александр Кочерыгин.

Также на встрече жители пожаловались на нерегулярное движение автобусов по маршруту №63. Проведенный городским Департаментом транспорта мониторинг работы маршрутов общественного транспорта, показал, что по итогам ноября 2023 года выполнение рейсов по маршруту №63 составило 86,1%.

В настоящее время с перевозчиками заключены такие контакты, которые подразумевают оплату за перевезенных пассажиров. Таким образом, некоторые рейсы с небольшим пассажиропотоком для перевозчика могут быть невыгодны, так же, как и работа не в час пик, несмотря на штрафные санкции, которые выставляет профильный Департамент.

Сейчас ведется работа по переводу перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты. Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута.

«Контракты с оплатой транспортной работы стоят в разы дороже. Для бюджетов городов – это колоссальная нагрузка. Однако, это позволит соблюдать ритмичность движения общественного транспорта, определенное количество машин на маршруте. В этом, пожалуй, и есть основный выход в сложившейся ситуации, когда каждый труд оплачивается по факту работы», – подчеркнула Елена Лапушкина.

Уже с 1 января запланирована к переводу на контракт с оплатой транспортной работы маршрута №63. На маршруте будет предусмотрено наличие трех автобусов.

Жители обеспокоены и вопросом транспортной доступности новой поликлиники в микрорайоне «Волгарь». «Хотелось бы узнать, как мы будем добираться до новой поликлиники», – спросили жители.

Ранее проходили обсуждения с инициативной группой жителей Куйбышевского района, а также администрацией новой поликлиники. Планируется изменить трассу следования маршрутов №36 «Хлебная площадь – совхоз «Рубежное» и №76 «113 км – Военный городок-2», предусмотрев заезд автобусов в микрорайон «Волгарь». Также в первом полугодии планируется увеличить количество подвижного состава в связи с переводом на контракты с оплатой транспортной работы.

Также с 1 января планируется запустить маршрут №215 «Центральный автовокзал – 113 км», работающий по нерегулируемому тарифу.

«Разговор состоялся конструктивный и я надеюсь, что жители, которые сегодня были на встрече, расскажут своим соседям и друзьям всё, что они услышали и какие решения были приняты для улучшения транспортной доступности Куйбышевского района. В ближайшие дни запланированы подобные встречи и в других районах города, – отметила Елена Лапушкина. - Работа общественного транспорта на особом контроле в Администрации городского округа Самара – и это не просто дежурная фраза. Общение с жителями, мониторинг сообщений в социальных сетях, анализ текущий повестки – это для нас ежедневная работа. Увы, не все проблемы можно решить сразу, тем не менее решения находятся и мы движемся вперед».