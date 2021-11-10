Экспортеры Самарской области могут компенсировать до 80% транспортных расходов

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Стартовал прием заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции. Специальная программа господдержки «Транспортировка промышленных товаров» позволяет покрыть до 80% фактических понесенных затрат производителей при транспортировке своей продукции на внешние рынки. Об этом объявили Минпромторг России и Российский экспортный центр.

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создаются все необходимые условия для потенциальных и действующих экспортеров. Увеличение объемов экспортируемой продукции местных производителей – одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернатором совместно с жителями региона.

«Самарская область – регион, расположенный не в приграничной зоне, а значит, вопрос существенных расходов на транспортировку продукции актуален для всех наших экспортеров. Местные производители поставляют свои товары и услуги в 122 страны мира, и значительная часть стоимости продукции – это затраты на логистику. Госпрограмма по компенсации транспортных издержек позволит экспортерам Самарской области снизить цену на свой товар и повысить его конкурентоспособность. Приглашаю предпринимателей региона, ориентированных на внешние рынки, воспользоваться этой уникальной возможностью и подать заявку на участие в конкурсном отборе», - обратился к экспортерам министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 декабря 2021 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Мой экспорт», создать заявку на участие в конкурсе, а также заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации. Для регистрации на платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

«Это одна из самых востребованных мер поддержки, которая показывает высокую эффективность. Впервые в истории конкурсный отбор будет проходить полностью в цифровом формате. Это позволит экспортерам отслеживать статус заявки и получать подтверждение в режиме онлайн, не вставая с кресла, сделав процедуру конкурса более прозрачной», — отметил вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Солодов.

Фото: департамент информационной политики СО