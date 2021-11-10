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Экспортеры Самарской области могут компенсировать до 80% транспортных расходов
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Экспортеры Самарской области могут компенсировать до 80% транспортных расходов

10 ноября 2021 14:19
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Стартовал прием заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции.

Стартовал прием заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции. Специальная программа господдержки «Транспортировка промышленных товаров» позволяет покрыть до 80% фактических понесенных затрат производителей при транспортировке своей продукции на внешние рынки. Об этом объявили Минпромторг России и Российский экспортный центр. 

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создаются все необходимые условия для потенциальных и действующих экспортеров. Увеличение объемов экспортируемой продукции местных производителей – одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернатором совместно с жителями региона. 

«Самарская область – регион, расположенный не в приграничной зоне, а значит, вопрос существенных расходов на транспортировку продукции актуален для всех наших экспортеров. Местные производители поставляют свои товары и услуги в 122 страны мира, и значительная часть стоимости продукции – это затраты на логистику. Госпрограмма по компенсации транспортных издержек позволит экспортерам Самарской области снизить цену на свой товар и повысить его конкурентоспособность. Приглашаю предпринимателей региона, ориентированных на внешние рынки, воспользоваться этой уникальной возможностью и подать заявку на участие в конкурсном отборе», - обратился к экспортерам министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 декабря 2021 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Мой экспорт», создать заявку на участие в конкурсе, а также заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации. Для регистрации на платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

«Это одна из самых востребованных мер поддержки, которая показывает высокую эффективность. Впервые в истории конкурсный отбор будет проходить полностью в цифровом формате. Это позволит экспортерам отслеживать статус заявки и получать подтверждение в режиме онлайн, не вставая с кресла, сделав процедуру конкурса более прозрачной», — отметил вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Солодов.

 

Фото: департамент информационной политики СО

 

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