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Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону

11 марта 2025 10:00
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Эксперты дали советы по подготовке авто к весеннему сезону

В начале весны автомобилисты России чаще всего обращаются на СТО для ремонта деталей подвески и кузова, замены пластиковых и резиновых элементов «под капотом» — в двигателе и тормозной системе, следует из данных «Альфа-Лизинга», с которыми ознакомились «Известия». В лизинговой компании подчеркнули, что стоит подготовить авто к весенней эксплуатации заранее, и дали несколько советов россиянам.

Эксперты отметили, что эксплуатация автомобиля в условиях российской зимы сопровождается износом подвески. Сайлентблоки и шаровые опоры могут выйти из строя, вызывая характерные стуки и нестабильность авто на дорожном покрытии. Резиновые элементы, такие как патрубки, сальники и приводные ремни, теряют эластичность зимой из-за резкого перепада температуры. Это может привести к утечкам технических жидкостей, соответственно, к ускоренной амортизации узлов и агрегатов.

Кроме того, они уточнили, что несовершенства лакокрасочного покрытия тоже обычно проявляются весной после езды по проезжим частям, очищенным от снега при помощи реагентов. Коррозия кузова также возможна из-за попадания влаги и замерзания воды, а образование ржавчины чревато ослаблением металлических конструкций и снижением общей прочности кузова, соответственно, и уровня безопасности водителя и пассажиров.

Специалисты напомнили о необходимой комплексной диагностики технического состояния авто при смене сезона. Прежде всего стоит проверить уровень технических жидкостей. В компании уточнили: если пробег автомобиля за декабрь-февраль составил более 7–8 тыс. км, нужно заменить моторное масло на более вязкое, больше подходящее для летнего сезона (15W40, 10W40, 5W40). Следует проверить состояние тормозной и охлаждающей жидкости, при необходимости их заменить, а также проверить состояние всех резиновых трубок и шлангов.

В то же время в компании напомнили, что в ходовой части необходима проверка амортизаторов, шаровых опор, втулок и сайлентблоков и пыльников, так как за зимний период в них могли образоваться люфты, течи и повреждения. Там уточнили, что не стоит игнорировать оценку уровня амортизации тормозных дисков и колодок: зимой нередки случаи, когда из-за морозов последние примерзают к дискам, ухудшая эффективность работы тормозной системы. При потеплении нужно обязательно тщательно вымыть авто и проверить пороги, колесные арки и двери на возможное появление сколов и ржавчины. В случае обнаружения даже незначительных очагов эксперты посоветовали провести антикоррозийную обработку всего кузова.

«Некоторые работы из перечня работ по подготовке автомобиля к весне можно провести самостоятельно. Например, проверку уровня технических жидкостей, замену фильтров, стеклоомывающей жидкости и самих стеклоочистителей. Но большую часть процесса лучше доверить официальным дилерам и сервисным центрам, особенно с учетом того, что по итогам прошлого года расходы на подготовку к весенней эксплуатации авто сократились на 2%. Например, средний чек на покупку комплекта шин в прошлом году составил около 6 тыс. рублей, что на 8% ниже показателя 2023 года, средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей — на 1,7%», — сказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

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