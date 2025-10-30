Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено

30 октября 2025 17:20
137
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

В Самаре 5 ноября, в первый день XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», состоится массовый забег «Чистый спорт». Его участники стартуют утром с площади им. В.В. Куйбышева, маршрут будет пролегать по историческому центру города. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

С 06:00 до 12:00 5 ноября недоступными для проезда будут участки следующих улиц:
- ул. Венцека – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Куйбышева – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Фрунзе – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Чапаевская – от ул. Венцека до ул. Ульяновской;
- ул. Молодогвардейская – от ул. Венцека до ул. Ленинградской, от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;
- ул. Некрасовская – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Льва Толстого – от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;
- ул. Красноармейская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Вилоновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Ульяновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Галактионовская – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

На вышеуказанных участках улично-дорожной сети на период с 18:00 4 ноября до 12:00 5 ноября введут запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств. Действие ограничительных мер не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по г. Самара.

Для проведения забега «Чистый спорт» на период с 06:00 до 12:00 5 ноября будет приостановлена работа следующих маршрутов общественного транспорта:
- автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;
- троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок – Грозненская»;
- троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Кроме того, с 06:00 до 12:00 5 ноября трамваи восьми маршрутов будут следовать по следующим схемам:
- трамвайный маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: 
автостанция Аврора – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная;
- трамвайный маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: 
от «Юнгородка» – по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее через ул. Урицкого – ул. Пензенскую – ул. Дачную – ул. Тухачевского – ул. Партизанскую, а затем своим маршрутом до «Юнгородка»;
- трамвайный маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: 
в прямом направлении – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская и далее по своему маршруту; 
в обратном направлении – сначала по своему маршруту до ул. Арцыбушевской, далее ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская;
- трамвайный маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Чапаевская»: 
ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского;
- трамвайный маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская»: 
ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского;
- трамвайный маршрут № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»: 
в прямом направлении – сначала по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; 
в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая, далее по своему маршруту; 
- трамвайный маршрут № 20к «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская»: 
в прямом направлении – по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее ул. Урицкого – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского; 
в обратном направлении – ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая, далее по своему маршруту;
- трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: 
по своему маршруту до ул. Полевой, далее ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая, далее по своему обычному маршруту.

С 06:00 до 12:00 5 ноября изменят трассы следования и автобусы, работающие на маршрутах №№ 2, 3, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 88, 90, 91, 226, 261.

Также обращаем внимание на то, что в связи с проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» будет временно ограничено движение транспорта в районе Дворца спорта им. В.С. Высоцкого. Ограничение будет действовать уже с 06:00 4 ноября до 23:59 7 ноября на участке улицы Молодогвардейской от улицы Маяковского до улицы Полевой. Также на данном участке с 18:00 3 ноября до 23:59 7 ноября будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

Кроме того, в связи с перекрытием участка улицы Молодогвардейской по измененным трассам с 06:00 4 ноября до 23:59 7 ноября проследуют автобусы №№ 24 и 91.

Отметим, что в зоне ограничения движения транспорта светофоры переведут в режим желтого мигания, перекрестки и пешеходные переходы будут временно нерегулируемыми. По согласованию с отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара установят временные технические средства организации движения, расставят блоки парапетных ограждений и (или) выставят коммунальную технику на границах участков, движение по которым будет ограничено.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях и карточках.

