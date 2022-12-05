Движение по двум полосам ул. Полевой в Самаре могут открыть до 20 декабря 2022 года

69

В Самаре в декабре 2022 года вновь скорректируют схему движения транспорта в районе пересечения улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской. Там постепенно начнут открывать проезд, который ограничили из-за перекладки коммуникаций в зоне строительства метро. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Ориентировочно до 20 декабря 2022 года должно открыться движение по двум полосам вверх по улице Полевой – от улицы Галактионовской в направлении улицы Ленинской. Одновременно планируется открыть правый поворот с улицы Самарской на улицу Полевую, – рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Напомним, в понедельник, 5 декабря 2022 года, могут открыть проезд по одной полосе улицы Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до улицы Полевой. Также там планируют сделать возможным правый поворот на улицу Полевую. Данные изменения позволят автобусам вернуться на прежнюю трассу следования при движении «в город».

Отметим, сначала участок проверят сотрудники ГИБДД. Если у них не будет замечаний к территории, то движение по одной полосе улицы Ново-Садовой возобновят примерно в середине дня, пишет Самара-КП.