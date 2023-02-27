дороги Самары сковали 9-балльные пробки

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Утром в понедельник, 27 февраля, половина самарцев снова застряла в пробках. Заторы на дорогах достигли отметки в 9 баллов.

— На улице Тополей от Ташкентской до Димитрова внезапно образовался транспортный коллапс. Первый раз вижу здесь столько машин, — прокомментировал кадры очевидец.

Традиционно подскочили цены на такси. Вот что говорят пользователи:

— За 10-минутную поездку 460 рублей!

Причиной транспортного ада стал ледяной дождь. Он начался вечером 26 февраля, и к утру дороги в городе превратились в бассейны и катки, пишет 63.ру.