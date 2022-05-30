Дополнительные утренние электрички могут запустить по направлению Самара-Водинская

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Между станциями Самара — Водинская планируют запустить дополнительные электрички. Они могут начать курсировать в утренние часы пик, когда вагоны переполнены. Об этом стало известно на совещании под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова с руководством КбшЖД.

— Данный маршрут в числе прочих обслуживает жителей Крутых Ключей. По утрам поезда в направлении Самары идут с полной загрузкой. Еще один рейс значительно улучшил бы транспортное обеспечение микрорайона, — отмечают в облправительстве.

Сейчас рассматриваются два варианта: организация маршрута за счет субсидий из регионального бюджета или отмена одного непопулярного рейса во второй половине дня и запуск дополнительного утреннего маршрута. Второе решение позволит сэкономить средства.

Виктор Кудряшов поручил чиновникам обсудить данный вопрос с жителями. Если они посчитают, что вечерний рейс необходим, то Минтранс Самарской области вернется к идее запуска дополнительной электрички за счет субсидий, сообщает Самара-КП.