до пунктов вакцинации в Самаре можно будет доехать на такси со скидкой

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Сервис городской мобильности Ситимобил продолжает запускать проекты, нацеленные на борьбу с пандемией: компания поощряет пользователей Самары, решивших привиться от коронавируса. Пользователи, направляющиеся в пункты вакцинации, могут получить скидку 10% на две поездки по коду ВАЖНО. Промокод нужно ввести в мобильном приложении сервиса Ситимобил в разделе «Скидки».

Пользователь сможет увидеть, где расположены пункты вакцинации в городе, а затем выбрать наиболее близкий и удобный для него, прямо в приложении Ситимобил. Промокод на скидки будет действовать более чем на 1200 точек вакцинации в городах присутствия Ситимобил по всей России*.

«Коллективный иммунитет — это единственно верный путь к концу пандемии, снятию всех ограничений и возвращению к привычной жизни. Мы рады запустить акцию, которая напомнит пользователям о необходимости вакцинации и ревакцинации. Благодаря акции пользователи сервиса могут с удобством и комфортом добраться до ближайшего пункта и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение», — прокомментировал Виталий Бедарев, генеральный директор Ситимобил.

*Срок действия акции — с 29.10.2021 до 07.12.2021