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Для Самары хотят закупить 300 новых автобусов

22 июля 2022 13:13
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Для Самары хотят закупить 300 новых автобусов

В ближайшие три года городские власти планируют пополнить и обновить автобусный парк. Такой прогноз сделал заместитель главы департамента транспорта города Юрий Тапилин в интервью 63.RU.

— Мы подали заявку на покупку 300 новых автобусов на газу. Автопарк надо менять, и мы это понимаем. Машины, которые сейчас ходят по улицам Самары, работают с 2012–2015 годов. Они уже стали чаще ломаться, сходить с линий, требовать дополнительных затрат на запчасти, — пояснил Юрий Тапилин.

По его словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении чиновников профильных ведомств уровнем выше. И от их решения будет зависеть не только итоговое количество транспорта, которое в итоге получит Самара, но и модель автобусов. По предварительным прогнозам, одним из вариантов могут стать трехдверные МАЗы. 10 экземпляров этих машин областная столица получила в 2021 году.

Сейчас все муниципальные автобусные перевозки обслуживает одна компания. С 2018 года все маршруты находятся в руках ООО «Самара Авто Газ». И государственные контракты с организацией рассчитаны на 5–7 лет, самый поздний из них истекает в 2025 году.

ООО «Самара Авто Газ» — частная компания. Раньше ее связывали с бизнесменом и политиком Алексеем Ушамирским. Теперь компания принадлежит столичному перевозчику.

Параллельно городские власти пытаются решить проблемы муниципального перевозчика, МП «Пассажиравтотранс». По последней информации, за несколько лет долг компании удалось снизить с миллиарда рублей до 400 миллионов рублей. По прогнозам чиновников, долги организации получится закрыть к 2024 году. После этого «ПАТ» рассчитывают вернуть к перевозкам, но для этого ему нужно будет выиграть торги, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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