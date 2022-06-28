Для покупателей российских авто предложили отменить транспортный налог на три года

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

По словам автора инициативы, после ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и совершить качественный рывок на российском рынке, а открылась возможность расширить экспорт.

"В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", — отметил Милонов.

Парламентарий считает допустимым повторное введение программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин, сообщает РИА Новости.