Для обеспечения надлежащего санитарного состояния автобусы Самары будут обслуживаться на портальных автомойках

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В конце февраля в рамках оперативного совещания в администрации города Иван Носков дал поручение ужесточить контроль за внешним видом и санитарным состоянием общественного транспорта. С наступлением весеннего сезона повышается актуальность поддержания чистоты городского пассажирского транспорта и снаружи, и в салонах.



«Самара – крупный промышленный и туристический центр региона. Общественный транспорт у нас должен работать в соответствии с графиком и, конечно, в нем должно быть комфортно. В 2024 году при поддержке Правительства Самарской области перевозчики обновили свой автопарк, теперь необходимо научиться его бережно содержать. Проверка показала, что пока эта работа у них не выстроена, и горожане регулярно жалуются на ненадлежащее санитарное состояние салонов и внешнего вида автобусов. Департамент транспорта должен жестче контролировать работу перевозчиков в Самаре», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Департамент транспорта администрации Самары по поручению главы города проводит ежедневные рейды и контролирует выпуск общественного транспорта на линии. Для обеспечения надлежащего санитарного состояния автопарка один из частных перевозчиков установил на своей базе современную портальную автомойку. Автомойка обслуживает в том числе автобусы маршрутов №№ 34, 53 и 90, на санитарное состояние которых в последнее время чаще всего жаловались пассажиры.



С помощью автоматических щеток кузова отмываются качественно и при этом быстро. Портальная автомойка справляется со всем сразу, она запрограммирована на несколько режимов, в том числе есть сушка и обработка воском. Водителям больше не требуется выходить из автобуса. Среднее время помывки одного автобуса снаружи сокращено до 6 мин.



«В ближайшее время перевозчик установит и запустит еще одну портальную автомойку. В целом контроль за работой общественного транспорта ужесточен с начала года. За два месяца работы по новым контрактам в адрес частных перевозчиков направлено 27 претензионных документов, в работе оформление еще 33 фактов нарушений. За каждый факт ненадлежащей работы, неисполнение или просрочку исполнения обязательств компании выплатят штрафы», – доложил заместитель главы города Самара Сергей Маркин.



Выявленные нарушения касались санитарного содержания, несоблюдения схем движения автобусов по маршрутам, неработающих в салонах автоинформаторов, неисправности оборудования для безналичной оплаты проезда и отсутствия QR-кода для бесконтактной оплаты и другие.

Фото: администрация Самары