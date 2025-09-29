Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Дилеры начали сокращать скидки на автомобили в России

29 сентября 2025 11:56
134
Дилеры начали сокращать скидки на автомобили в России

Относительно короткий период снижения цен на автомобили в России подходит к концу. Новость о повышении утильсбора с 1 ноября подстегнула продаж. Об этом 29 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Как отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в автосалонах фиксируется рост спроса на 30% относительно очень удачного в плане продаж августа, что дало повод немного скорректировать цены и политику скидок. Склады пустеют, а год выпуска, цвет и комплектация для многих покупателей отходят на второй план, отметил Житнухин.

Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки, указал замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Основной причиной стал рост продаж летом. По оценкам Тюктеева, более 70% производителей урезали программы поддержки, что отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке.

Руководитель отдела по работе с партнерами «Интерлизинга» Алена Креженкова поделилась, что дополнительные скидки на стоки автомобилей предыдущих годов выпуска постепенно отменяются, причем это касается разных сегментов. Скидочную политику постепенно приостанавливают такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed. При этом Chery, Omoda и другие пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов.

Специалист рассказала, что ощутимый рост цен на авторынке ожидается уже к началу ноября, чему способствуют планируемое повышение утильсбора, по-прежнему высокая ставка ЦБ и сохраняющийся дефицит ассортимента новых авто. По ее словам, в массовом сегменте повышение составит 2–3%, в премиуме — 10–15%, а на электрокары и гибриды цена может прибавить 10–20%, пишут "Известия".

В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
