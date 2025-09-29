Дилеры начали сокращать скидки на автомобили в России

134

Относительно короткий период снижения цен на автомобили в России подходит к концу. Новость о повышении утильсбора с 1 ноября подстегнула продаж. Об этом 29 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Как отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в автосалонах фиксируется рост спроса на 30% относительно очень удачного в плане продаж августа, что дало повод немного скорректировать цены и политику скидок. Склады пустеют, а год выпуска, цвет и комплектация для многих покупателей отходят на второй план, отметил Житнухин.

Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки, указал замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Основной причиной стал рост продаж летом. По оценкам Тюктеева, более 70% производителей урезали программы поддержки, что отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке.

Руководитель отдела по работе с партнерами «Интерлизинга» Алена Креженкова поделилась, что дополнительные скидки на стоки автомобилей предыдущих годов выпуска постепенно отменяются, причем это касается разных сегментов. Скидочную политику постепенно приостанавливают такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed. При этом Chery, Omoda и другие пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов.

Специалист рассказала, что ощутимый рост цен на авторынке ожидается уже к началу ноября, чему способствуют планируемое повышение утильсбора, по-прежнему высокая ставка ЦБ и сохраняющийся дефицит ассортимента новых авто. По ее словам, в массовом сегменте повышение составит 2–3%, в премиуме — 10–15%, а на электрокары и гибриды цена может прибавить 10–20%, пишут "Известия".