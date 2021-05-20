Дети получат новые льготы на проезд

107

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, благодаря которому дети до 7 лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Об этом сообщают СМИ.

«Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом», – говорится в пояснительной записке.

Авто инициативы отмечает, что документ разработали после многочисленных обращений жителей регионов, общественных организаций по защите прав пассажиров. Документ направлен на поддержку семей с детьми дошкольного возраста.

Сегодня законопроект предоставят на рассмотрение в Правительство РФ, передает ТАСС.

Напомним, в нижней палате Госдумы собираются принять законопроект, который даст регионам возможность самостоятельно повышать штраф за проезд без билета и уровень административной ответственности. Об этом заявили средства массовой информации, ссылаясь на ведомство, пишет ФедералПресс.

Фото pixabay.com