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Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары

10 декабря 2024 13:35
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Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары

С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников специальной военной операции — бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте Самары.

Новый вид льгот предоставляется по социальной карте «Zа Победу» и распространяется на супругов участников специальной военной операции, детей с 7 до 18 лет, а также на студентов до 23 лет, кто очно обучается в университете.

— Эта новая мера поддержки заработала совсем недавно. Ввели ее на региональном уровне. Работа карты «Zа Победу» построена на технологии электронных социальных карт, которые уже очень давно у нас широко используются. Услуга оформления бесплатна, активации «пластик» не требует, как и пополнения счета. Совершать можно неограниченное количество поездок на всех видах городского муниципального транспорта — метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, а также на пригородных электричках в пределах Самарской области, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Для оформления транспортной карты членам семьи участника СВО достаточно обратиться в ГКУ СО «Главное казённое управление социальной защиты населения Самарского округа» по месту жительства, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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