Чиновникам в России расширили выбор автомобилей для служебных поездок

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В список рекомендованных госслужащим брендов и моделей добавили Xcite, Largus от бренда Lada, а также «Газель» и «Соболь» от ГАЗ, пишет Обоз.инфо.

Сообщение об этом выпустил Минпромторг.

Автомобили российского бренда XCite производят специалисты «Автозавода Санкт-Петербург» (ранее Nissan). В продаже пока только одна модель бренда — компактный кроссовер X-Cross 7, по сути, сменивший имя Chery Tiggo 7 Pro в кузове дорестайлингового образца.

Стоимость этого автомобиля у дилеров в Самарской области стартует от 2,3 млн рублей.

Автомобили Lada Largus с 15 мая 2024 года вновь производят на ижевской площадке АВТОВАЗА. В продаже пятиместный универсал и коммерческий фургон Lada Largus с 20 июня.

Всего, с учетом расширения перечня, Минпромторгом России для «приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована» закупка автомобилей 14 брендов.

Как рассказывал OBOZ.INFO, в первоначальный список рекомендованных автомобилей, составленный Минпромторгом РФ в октябре 2023 года, входило 22 модели шести брендов: Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval.

В феврале 2024 года ведомство удвоило список автомобильных брендов, рекомендованных чиновникам, в него вошли 35 моделей авто. Теперь выбрать можно из более чем 40 моделей автомобилей.