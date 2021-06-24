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Чемпионат и первенство региона по велоспорту: будет ограничено движение транспорта

24 июня 2021 18:46
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С 08:00 до 16:00 26 июня.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту в Самаре с 08:00 до 16:00 26 июня будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 26 июня 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

Подробнее с временными схемами ограничения движения и трасс следования общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Теги: велоспорт ограничение движения

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