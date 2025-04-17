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Более трети водителей в РФ воспользовались платными трассами за год

17 апреля 2025 15:26
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Более трети водителей в РФ воспользовались платными трассами за год

С апреля 2024 года более 35% пользователей «Яндекс Карт» воспользовались маршрутами с платными дорогами. Они построили более 470 млн таких маршрутов, что на 56 млн больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» аналитики сервиса 17 апреля.

Чаще всего такие маршруты строили из Новгородской области (27% маршрутов в этом регионе проходили через платные дороги), Воронежской (24%), Тверской (23%), Липецкой области (22%) и Владимирской области (20%).

Десятку дополнили Тульская, Смоленская, Калужская и Ростовская области, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Москва и Московская область не вошли в список лидеров по этому показателю: всего 6,3% маршрутов, построенных в этих регионах, проходили по платным дорогам.

Накануне сообщалось, что почти четверть (23%) жителей России не имеют водительских удостоверений и не планируют их получать. Рекордсменом по числу тех, кто не хочет учиться в автошколе и сдавать экзамены на права, является Ярославль. Об этом сообщили 48% опрошенных жителей города.

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