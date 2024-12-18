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Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 года в Самарскую область поступило 328 транспортных средств.



В 2020 году 50 комфортабельных автобусов марки ЛиАЗ - в Тольятти. Автобусы работают на газомоторном топливе, каждый рассчитан на перевозку 108 пассажиров.



В 2021 году 22 низкопольных троллейбуса «Адмирал 6281» - в Самару. Троллейбусы работают на маршруте №4. Их пассажировместимость - 96 человек.



В 2023-2024 годах 187 автобусов поступило в Самарскую области для организации перевозок в малых городах и районах Самарской области.



В 2024 году 69 автобусов поставлено в Самару.



Обновление пассажирского транспорта продолжится.

2025 году планируется обновление 300 автобусов в Самаре, 48 и 7 троллейбусов в Тольятти.

Также в 2025-2026 годах будет поставлен 71 односекционный трамвайный вагон.

Фото Дороги Самарской области