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Билеты на некоторые поезда дальнего следования стали продавать за полгода

25 апреля 2025 12:52
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Билеты на некоторые поезда дальнего следования стали продавать за полгода

Железнодорожные билеты на некоторые пассажирские поезда дальнего следования в России стали продавать за полгода до отправления (180 суток). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК, «дочка» РЖД).

Как рассказали в ФПК, речь идет о поездах № 1/2 «Красная стрела» и № 3/4 «Экспресс», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

Кроме того, до 180 дней ранее в апреле увеличили время продаж по следующим туристическим маршрутам ФПК: «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «Гастротур», «Волжский вояж». За полгода можно купить билет и на «Рускеальский экспресс» РЖД.

В целом железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней, есть билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью агентству гендиректор ФПК Владимир Пястолов. Так он тогда ответил на вопрос, можно ли будет покупать билеты на поезд за год, как билеты на самолет, пишет РБК.

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