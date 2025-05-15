автозапчасти в России подорожали на 15-25% за год

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Автомобильные запчасти для распространенных в России марок подорожали за год на 15-25%. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, передает «Российская газета» 15 мая.

«Мы анализируем ходовые запчасти-индикаторы и видим, что по распространенным маркам рост цен в марте 2025 года по отношению к марту 2024 произошел на 15–25%. Есть некоторые позиции, по которым было снижение цен, например на ходовые запчасти на немецкие модели авто. Но в среднем рост по всем маркам на расходники составил примерно 15%», — рассказал Овчинникова.

По ее словам, кузовные запчасти для большинства марок авто (кроме Lada) стало сложнее купить: вариантов меньше, сроки доставки выросли, стоимость увеличилась. Как следствие, цены и на б/у запчасти из этой группы значительно выросли.

Овчинникова подчеркнула, что подорожали «абсолютно все» запчасти, а цены год к году выросли гораздо выше уровня инфляции. При этом потребители могли не почувствовать резкого роста, поскольку в случае расходников есть возможность купить по прежней цене вариант от другого бренда. Что касается китайских марок, то проблем с расходниками для таких машин нет, однако срок ожидания более редких запчастей может составлять и три месяца, пишут "Известия".