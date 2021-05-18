АВТОВАЗ объявляет о старте продаж LADA Granta с новым двигателем мощностью 90 л.с.

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АВТОВАЗ объявляет о старте продаж самой популярной модели LADA – Granta – с новым двигателем мощностью 90 л.с. Этот агрегат пришел на смену мотору 1,6л (87 л.с) и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова. Цена LADA Granta с новым мотором стартует от 519 900 рублей.

На новом базовом моторе 11182 (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений – всего 48 новых деталей. В результате мощность повысилась до 90 л.с., крутящий момент до 143 Нм, а его 80% доступны уже на 1300 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров. Более тихий, надежный и тяговитый, в среднем он потребляет 7,5 л 92-го бензина на 100 км. Благодаря внесенным изменениям, его ресурс увеличился на 25%, а разгон до 100км/ч сократился на 0,4 секунды. Таким образом, возможна экономия до 5 000 рублей на каждые 20 000 км, за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО (не требуется регулировка клапанов на 1,3,5 ТО).

Напомним, что LADA Granta является многолетним лидером продаж легковых автомобилей в России. Всего за десять лет с момента запуска производства было продано более миллиона автомобилей семейства Granta, сообщает PR-дирекция АО "АВТОВАЗ".