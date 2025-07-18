АвтоВАЗ назвал цены на Lada Iskra

101

АвтоВАЗ назвал цены на новую Lada Iskra. Как сообщила пресс-служба предприятия, автомобиль будет стоить от 1 249 000 руб. в базовой версии Comfort с двигателем 1,6 л (90.л.с) и механической трансмиссией.



В «базе» автомобиль получит подушки безопасности водителя и пассажира, систему курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме.

Автомобиль в версии Life, доступный от 1 319 000 руб. в составе оснащения дополнительно появляется кондиционер, а также обогрев передних сидений и зеркал.



В комплектации Enjoy (от 1 439 000 руб.) «Искра» дополнительно оснащена обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами Яндекс и встроенным доступом в интернет.



Lada Iskra в топовой версии Techno будет стоить от 1 579 000 руб. К списку оснащения данной версии добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.



Старт продаж новинки намечен на 20 июля.



Lada Iskra — это главная новинка АвтоВАЗа за последние пять лет. В продажу автомобиль поступит в трех исполнениях: седан, универсал и его кросс-версия. Презентация модели состоялась на ПМЭФ-2024, а ее производство стартовало 19 апреля 2025 года, в день 55-летия запуска первенца АвтоВАЗа, модели ВАЗ-2, пишет Автоньюс.



