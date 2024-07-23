АвтоВАЗ: Lada Vesta CNG находится на стадии подготовки к производству

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Модель Lada Vesta CNG, которая может работать как на бензине, так и на метане, находится на стадии подготовки к производству. Об этом 23 июля сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автомобили на стадии подготовки к производству. Старт серии будет объявлен дополнительно», — рассказали на АвтоВАЗе.

Lada Vesta CNG оснащена баллоном емкостью 90 л, который рассчитан на 18 куб. м газа и расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1 тыс. км без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Отмечается, что ранее серийные битопливные Lada Vesta предлагались с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механической трансмиссией, пишут "Известия".