Автомобилисты Самары пожаловались на парковки у стадиона «Самара Арена»

115

В социальных сетях жители Самары пожаловались на дефицит парковочных мест у стадиона «Самара Арена».

В период новогодних праздников территория у стадиона заметно преобразилась. Покататься на лыжах, коньках или просто прогуляться вдоль космической аллеи сюда приезжают жители из разных районов города. Правда, автомобилисты столкнулись с острой нехваткой парковочных мест.

«Спасибо огромное за такую космическую экспозицию у стадиона Самара-Арена. Но! Где оставлять машины? Просьба открыть парковки. И можно даже платные», - пишут пользователи в Твиттере.

Владельцы автомобилей, кто приезжал к стадиону с семьей, в один голос говорят, что к пяти часам вечера припарковать машину почти невозможно. На оборудованных площадках мест очень мало, а если ставить машину на обочине вдоль дороги – её заберет эвакуатор.

Как сообщили в министерстве спорта Самарской области, со стороны улицы Дальней у стадиона есть большая парковка, пишет ГТРК Самара.

Кроме того, добраться до «Самара Арены», можно на общественном транспорте. Трамваи №11 и №12 ходят с 15:00 до 20:00.